Catean domicilio en la colonia Solidaridad de Morelia; aseguran 175 dosis de metanfetamina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, ejecutó un cateo en un inmueble ubicado en la colonia Solidaridad, como parte de las investigaciones relacionadas con posibles actividades de narcomenudeo.

La diligencia se llevó a cabo en un domicilio localizado en la calle Melchor Ocampo, donde personal de la Policía de Investigación del Alto Impacto, con apoyo de la Unidad Canina (K9), realizó una inspección detallada para la búsqueda y aseguramiento de indicios vinculados a conductas ilícitas.

Durante el operativo se aseguraron bolsas de plástico transparente con una sustancia granulosa cristalina, con características propias de la metanfetamina, equivalente a 175 dosis.

Para garantizar la seguridad perimetral y el adecuado desarrollo de la diligencia, se contó con el respaldo de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

La FGE refrendó su compromiso de fortalecer las acciones contra el narcomenudeo y garantizar entornos más seguros para las y los michoacanos.

