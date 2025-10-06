Morelia

Catean casa en Villas del Pedregal y hallan más de 500 dosis de metanfetamina y 25 de marihuana, en Morelia

Durante las acciones se contó con el apoyo de Defensa y Guardia Nacional
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, llevó a cabo un cateo en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Villas del Pedregal, que derivó en el aseguramiento de 537.5 dosis de metanfetamina y 25.4 dosis de marihuana.

En seguimiento a investigaciones relacionadas con delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, personal de la Policía de Investigación dio cumplimiento a una orden de cateo en un domicilio ubicado sobre la avenida Los Metales, en el referido fraccionamiento.

Durante la diligencia se aseguraron dos bolsas de plástico que contenían sustancia granulosa con características propias de la metanfetamina y una bolsa con vegetal verde con características similares a la marihuana; con un peso equivalente a 537.5 dosis de metanfetamina y 25.4 dosis de marihuana.

En el operativo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional brindaron apoyo con labores de seguridad perimetral, a fin de garantizar el adecuado desarrollo de las acciones.

Los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, que continuará con las investigaciones a efecto de resolver lo que conforme a derecho corresponda.

