Caso Vero Huante: nueva audiencia será este 12 de enero tras múltiples aplazamientos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras un largo camino de más de dos años, marcado por retrasos y obstáculos, una nueva audiencia en el caso de la joven Verónica Huante Parra está programada para este lunes 12 de enero, en un intento por avanzar en el litigio que ha generado profunda frustración en la víctima y atención en la opinión pública.

La expectativa por el desarrollo de la justicia se vio nuevamente frenada en la sesión anterior, cuando el defensor de Alejandro N. no se presentó. El argumento esgrimido fue una supuesta "gripa grave", lo que derivó en el diferimiento de la audiencia. Esta ausencia no es un hecho aislado, ya que representa la segunda ocasión consecutiva en la que la defensa del imputado argumenta impedimentos para asistir, obstaculizando significativamente el avance del caso.

Vero Huante expresó públicamente su sentimiento de revictimización ante esta situación. La constante postergación de las audiencias, que implican para ella revivir el trauma, invertir tiempo y esfuerzo, y enfrentarse nuevamente a su presunto agresor, la ha llevado a sentir que el sistema judicial beneficia más al acusado que a la víctima. La burocracia y las tácticas dilatorias percibidas la han llevado, en momentos, a considerar el desistimiento del proceso.