Caso Vero Huante: nueva audiencia será este 12 de enero tras múltiples aplazamientos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras un largo camino de más de dos años, marcado por retrasos y obstáculos, una nueva audiencia en el caso de la joven Verónica Huante Parra está programada para este lunes 12 de enero, en un intento por avanzar en el litigio que ha generado profunda frustración en la víctima y atención en la opinión pública.
La expectativa por el desarrollo de la justicia se vio nuevamente frenada en la sesión anterior, cuando el defensor de Alejandro N. no se presentó. El argumento esgrimido fue una supuesta "gripa grave", lo que derivó en el diferimiento de la audiencia. Esta ausencia no es un hecho aislado, ya que representa la segunda ocasión consecutiva en la que la defensa del imputado argumenta impedimentos para asistir, obstaculizando significativamente el avance del caso.
Vero Huante expresó públicamente su sentimiento de revictimización ante esta situación. La constante postergación de las audiencias, que implican para ella revivir el trauma, invertir tiempo y esfuerzo, y enfrentarse nuevamente a su presunto agresor, la ha llevado a sentir que el sistema judicial beneficia más al acusado que a la víctima. La burocracia y las tácticas dilatorias percibidas la han llevado, en momentos, a considerar el desistimiento del proceso.
Este ciclo de aplazamientos ha generado una creciente impaciencia y desconfianza en el sistema. La víctima siente que su caso ha sido desatendido, con recursos y tiempo invertidos en audiencias que no conducen a una resolución. La persistencia de estas dilaciones plantea serias dudas sobre la celeridad y eficacia con la que se están manejando casos de esta naturaleza en Michoacán.
Sin embargo, el equipo asesor de Vero Huante se mantiene firme y ha descartado la posibilidad de que Alejandro N. obtenga su libertad. Según sus declaraciones, el caso se encuentra en una "etapa de litigio", donde la defensa está presentando sus pruebas y argumentos. A pesar de los intentos por retrasar el proceso, los asesores confían en que las pruebas presentadas por la fiscalía y el propio proceso legal mantendrán al imputado bajo el escrutinio de la justicia.
La situación subraya la compleja realidad que enfrentan las víctimas de delitos graves en México, quienes a menudo deben navegar un sistema judicial que puede ser lento y propenso a maniobras legales que prolongan el sufrimiento.
La lucha de Vero Huante se ha convertido en un símbolo de la búsqueda de justicia frente a la revictimización y los obstáculos procesales.
Con la nueva fecha fijada para el 12 de enero, la esperanza reside en que esta vez la audiencia se lleve a cabo sin contratiempos.
