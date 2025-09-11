Casi 100 mdp se destinan a obras que fortalecerán el acuaférico de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una inversión cercana a los 100 millones de pesos, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) realiza tres obras que se integran al proyecto del acuaférico de la capital michoacana, informó el director del organismo, Adolfo Torres Ramírez.

Este jueves, autoridades municipales supervisaron tres obras en materia hídrica en distintos puntos de la ciudad. La primer obra, y que en este caso se entregó culminada fue el cárcamo de la Mintzita, donde se instalaron tres líneas de conducción.

Al respecto, Torres Ramírez destacó que también se modernizó la subestación eléctrica del cárcamo, lo que significa que ahora cuentan con equipo nuevo para suministrar energía a los motores que bombean el agua hacia el acuaférico.