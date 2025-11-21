Casa se incendia en el Centro de Morelia; veladora sería la causa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un incendio en una vivienda ubicada en la calle Cuautla #324, en el primer cuadro de la ciudad de Morelia, generó la movilización de cuerpos de emergencia durante la noche de este viernes.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil Michoacán, el siniestro se originó debido a una veladora encendida que, presuntamente, fue dejada sin supervisión dentro del domicilio.

El fuego alcanzó una mesa, un sillón y un equipo de cómputo, los cuales resultaron con daños considerables.

Al lugar acudió personal operativo de la corporación, quienes realizaron labores de control y ventilación del inmueble para descartar la presencia de focos de calor residuales o riesgos adicionales para los habitantes y vecinos.