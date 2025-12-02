“Cartografías Afectivas” rescatará la memoria colectiva de los barrios del Centro Histórico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El proyecto “Cartografías afectivas” se enfocará en el rescate de la memoria colectiva de los barrios del Centro Histórico de Morelia, mediante charlas, recuerdos vecinales y recopilación de archivos, detalló el gerente del Centro Histórico de Morelia, Gaspar Hernández Razo.
En rueda de prensa, el gerente explicó que este proyecto se realiza en vinculación y colaboración con Alexia Chacón, artista visual y responsable del proyecto, con apoyo del Sistema de Apoyos para la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura, del cual es becaria.
En este tenor, precisó que en el Centro Histórico se cuentan 15 barrios y cuatro garitas, y particularmente el programa se dirigirá a los barrios de San José, San Juan, La Soterraña y la garita de Carrillo.
“Este proyecto tiene que ver con el rescate de la memoria viva, la identidad y arraigo de las y los vecinos, de poder revivir y rescatar los usos y costumbres entre los barrios (…)”, destacó.
Por su parte, la responsable del proyecto indicó que las actividades iniciarán el próximo 11 de diciembre en el Archivo Histórico Municipal, de 16:00 a 19:00 horas, por lo que se invita a las y los vecinos de los barrios a participar.
Añadió que se centrarán en la recopilación de archivos personales, fotos y testimonios orales de las familias que llevan años siendo parte de estos barrios.
Asimismo, detalló que a la par buscarán documentar el cambio de estos espacios a lo largo de los años. Por ello, se realizará una investigación y creación artística en conjunto con las y los vecinos.
Explicó que durante cuatro meses se desarrollarán distintas sesiones gratuitas a través de laboratorios de memoria —reuniones de diálogo y recopilación de material— y un taller fotográfico para que los vecinos registren desde su perspectiva la situación actual de los barrios, para posteriormente dar paso a la elaboración de un collage.
Aunado a esto, recalcó que entre los objetivos, además del rescate de memoria, se busca resignificar la historia cotidiana, los cambios sociales y el impulso para generar archivos personales.
En este tenor, la Gerencia del Centro Histórico destacó que este tipo de actividades también impulsa la cohesión social, el turismo cultural y, sobre todo, la preservación del patrimonio.
Para culminar, una de las vecinas del barrio de San José señaló que, desde su perspectiva, este proyecto permitirá conocer los usos y costumbres de estos barrios, donde anteriormente se realizaban “reuniones acogedoras” entre las familias morelianas.
Para participar o solicitar mayores informes, se puede acudir a las oficinas de la Gerencia del Centro Histórico o comunicarse a través de sus redes sociales, para que les puedan dar acceso al formulario de registro.
BCT