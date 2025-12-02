“Cartografías Afectivas” rescatará la memoria colectiva de los barrios del Centro Histórico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El proyecto “Cartografías afectivas” se enfocará en el rescate de la memoria colectiva de los barrios del Centro Histórico de Morelia, mediante charlas, recuerdos vecinales y recopilación de archivos, detalló el gerente del Centro Histórico de Morelia, Gaspar Hernández Razo.

En rueda de prensa, el gerente explicó que este proyecto se realiza en vinculación y colaboración con Alexia Chacón, artista visual y responsable del proyecto, con apoyo del Sistema de Apoyos para la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura, del cual es becaria.

En este tenor, precisó que en el Centro Histórico se cuentan 15 barrios y cuatro garitas, y particularmente el programa se dirigirá a los barrios de San José, San Juan, La Soterraña y la garita de Carrillo.

“Este proyecto tiene que ver con el rescate de la memoria viva, la identidad y arraigo de las y los vecinos, de poder revivir y rescatar los usos y costumbres entre los barrios (…)”, destacó.

Por su parte, la responsable del proyecto indicó que las actividades iniciarán el próximo 11 de diciembre en el Archivo Histórico Municipal, de 16:00 a 19:00 horas, por lo que se invita a las y los vecinos de los barrios a participar.

Añadió que se centrarán en la recopilación de archivos personales, fotos y testimonios orales de las familias que llevan años siendo parte de estos barrios.