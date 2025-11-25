¡Cartel de lujo! Wagner Jr., El Patrón, Charly Manson y más lucharán en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 27 de diciembre a las 5:00 de la tarde, el Palacio del Arte de Morelia será sede de un espectáculo único de lucha libre que reunirá a grandes figuras del pancracio mexicano para rendir homenaje a una leyenda viva: Dos Caras Sr.

La función, organizada por Promociones Pedrín, contará con una cartelera de alto calibre, encabezada por la lucha estelar de dinastías, donde se enfrentarán Dr. Wagner Jr. y Galeno del Mal contra Alberto El Patrón y Dos Caras Jr., en una batalla cargada de legado y orgullo familiar.

En la lucha callejera de 4 esquinas, el ring será testigo de un combate explosivo entre Charly Manson, Monster Clown, Damián 666 y Psicosis. Además, en un mano a mano extremo, Zumbi se enfrentará a Bestia 666 en una confrontación entre “exóticos” y “puercos”.

La cartelera también incluye una batalla de facciones, con Máximo, Estrella Divina y Payacumba vs Pig Destructor, Pig Destroyer y Pig Pool. A lo largo de la noche se presentarán luchas aéreas, talento local y enfrentamientos como los que se ven en televisión.