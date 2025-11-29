Carrera con causa generará cierres viales el domingo en Morelia; prepara rutas alternas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de la Carrera Teletón Morelia 2025, la Secretaría de Seguridad Pública informó que este domingo 30 de noviembre se realizará un cierre total a la circulación vehicular a partir de las 08:00 horas en importantes vialidades de la capital michoacana.

El corte afectará el tramo que va desde la Plaza Melchor Ocampo hasta la agencia automotriz KIA, en la salida a Mil Cumbres, específicamente sobre Avenida Francisco I. Madero Poniente y Avenida Acueducto.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para tomar previsiones, salir con anticipación y utilizar vías alternas, a fin de evitar contratiempos durante el desarrollo del evento.

Se recomienda a los automovilistas estar atentos a la señalización y seguir las indicaciones de los cuerpos de tránsito y Protección Civil.