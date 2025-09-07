Carrera Cinépolis celebra su 15va edición en las calles de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cientos de corredores llenaron de energía las calles de Morelia este domingo 7 de septiembre de 2025 en la edición 2025 de la Carrera Cinépolis, un evento que cumple su 15 edición.

El evento combinó deporte, convivencia familiar y apoyo a causas sociales. Organizada por Fundación Cinépolis, la competencia de 5, 10 y 15 km reunió a participantes de todas las edades en un ambiente festivo, partiendo desde la Plaza De Armas