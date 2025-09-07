Carrera Cinépolis celebra su 15va edición en las calles de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cientos de corredores llenaron de energía las calles de Morelia este domingo 7 de septiembre de 2025 en la edición 2025 de la Carrera Cinépolis, un evento que cumple su 15 edición.
El evento combinó deporte, convivencia familiar y apoyo a causas sociales. Organizada por Fundación Cinépolis, la competencia de 5, 10 y 15 km reunió a participantes de todas las edades en un ambiente festivo, partiendo desde la Plaza De Armas
En la categoría femenil de los 5 km, Hellen Jeanet Silva Hinojosa se llevó el primer lugar, seguida por Valeria Melo Martínez en segundo y Yamilé Martínez en tercero. En la categoría masculina, José Luis Tapia Ayala cruzó la meta en primer puesto, con Rafael Mondragón Jaramillo en segundo y Darío Pérez en tercero, demostrando el talento local en una competencia reñida.
En los 10 km las ganadoras fueron: Daniela Torres Huerta, Dafne Camila Espinosa y Beatriz Carranco Núñez
Los ganadores hombres: Ayton Ledesma, Francisco González Arriaga y Julio César Guzmán Cázares
Otras categorías a destacar y sus primeros lugares son:
Juvenil varonil y femenil 15 a 19 años:
Sofía Roque Cortés y Pablo Alberto Cortés.
Silla de ruedas femenil y varonil:
Verónica González Guerrero y Fidel Aguilar Zepeda
Veteranos femenil y varonil:
Azeret Maldonado Colorado y José Edgar Vázquez Pérez.
BCT