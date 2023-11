”Carol of bells” acompañará el encendido de Catedral en temporada navideña

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la melodía "Carol of the Bells", interpretado por George Carlaw & the Avalon Pops Orchestra, villancico compuesto por el músico ucraniano Mykola Leontovych en 1914 con letra de Peter J. Wilhousky, se dará apertura a las fiestas navideñas durante el encendido de la Catedral de Morelia.

Los siguientes fines de semana, a partir del siguiente sábado 2 de diciembre, hasta concluir el mes, se escuchará como fondo este tema durante el espectáculo de luces, sonido y pirotecnia.

Lo cierto es que al escucharla se activan conexiones neuronales que dan paso a una sensación de libertad, de fiesta y de osadía que dará más realce a la temporada, de por sí fantástica y esperanzadora.

La canción es producto de un canto folclórico ucraniano llamado "Shchedryk", según describe la plataforma YouTube.

“La pieza musical ha sido arreglado muchas veces para diferentes géneros, estilos de canto y escenarios y ha sido cubierto por artistas y grupos de muchos géneros: clásico, metal, jazz, música country, rock y pop. La pieza también ha aparecido en películas, programas de televisión y parodias”.

gtr