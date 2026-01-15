Carnaval del Torito de Petate saldrá a las calles de Morelia el 14 de febrero

Aunado a esto, anunció que se realizará un largometraje por parte de la Comisión Fílmica de Morelia para destacar el origen y la evolución de esta tradición. Por lo que la convocatoria para quienes deseen participar con su torito estará disponible próximamente en la página y redes sociales de la SeCultura.

Recalcaron que los primeros 50 toritos en registrarse podrán ser acreedores de un apoyo económico de dos mil pesos para poder concretar el proceso artesanal que se lleva a cabo en cada torito.

Destacó que, como en ediciones anteriores, el recorrido iniciará en la Fuente de Las Tarascas y avanzará hacia el primer cuadro del Centro Histórico, con el objetivo de llegar frente a la Catedral de Morelia.

En este tenor, señaló que también, en coordinación con la Policía Morelia, se han impulsado estrategias para evitar que en el carnaval se susciten riñas, consumo de alcohol u otras situaciones que pudieran generar algún riesgo para los asistentes.

Al respecto, Pablo Alarcón Olmedo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, precisó que se instalará un operativo de vialidad y seguridad durante el recorrido, al cual se sumarán aproximadamente 200 elementos.