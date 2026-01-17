¡Carl’s Jr. Enrique Ramírez regalará comida por un año a los primeros 100 clientes!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Si eres amante de las hamburguesas, esta noticia es para ti. La cadena de comida rápida Carl’s Jr. inaugurará una nueva sucursal en Avenida Enrique Ramírez, en Morelia, y lo celebrará con una promoción especial para los más madrugadores.
Este domingo 18 de enero de 2026, los primeros 100 clientes en llegar al nuevo restaurante ganarán una “cuponera” para comer gratis durante un año, con un cupón válido por semana.
La dinámica consiste en otorgar a los primeros 100 visitantes un pase que incluye 52 cupones, válidos por una hamburguesa o sándwich gratuito cada semana del año.
Aplica únicamente el día de apertura (18 de enero de 2026).
Solo en comedor (no aplica en autoservicio).
Válido para mayores de 16 años.
Es una cuponera por persona.
No es necesario realizar una compra adicional para obtenerla.
“¡Solo los primeros 100 podrán ganarla!”, anunció la marca a través de sus redes sociales, invitando a sus seguidores a anticiparse y participar.
Carl’s Jr. Enrique Ramírez #3551
Disponible exclusivamente en esa sucursal de Morelia.
La promoción no es acumulable con otras ofertas ni válida en otras ubicaciones. Cada cupón tiene su propia vigencia y condiciones impresas.
mrh