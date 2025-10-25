Morelia

Carlos Soto impulsó la Feria Nacional del Empleo por la Inclusión Laboral en Zamora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente Carlos Soto Delgado impulsó acciones para fortalecer el desarrollo económico y las oportunidades laborales en el municipio, motivo por el cual el Gobierno local, en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo (SNE), llevó a cabo la Feria Nacional del Empleo por la Inclusión Laboral, con el propósito de acercar vacantes a la ciudadanía y promover la inclusión en el ámbito productivo.

El director de Fomento Económico y Emprendedurismo, Jorge Sahagún Partida, informó que el evento se realizó el 24 de octubre, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en el estacionamiento de Soriana Híper, donde más de 20 empresas del municipio y la región ofrecieron alrededor de 200 vacantes en diferentes sectores, tanto administrativos como operativos.

Sahagún Partida destacó que la feria permitió a las y los buscadores de empleo conocer, en un solo lugar, diversas opciones laborales, incluidas oportunidades para grupos vulnerables y personas adultas mayores, con el objetivo de facilitar su reincorporación a la vida productiva y fortalecer la economía local mediante empleos formales con las prestaciones que marca la ley.

