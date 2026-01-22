Carlos Garfias se despide como arzobispo de Morelia con emotiva misa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una Misa de Acción de Gracias celebrada en la Catedral, monseñor Carlos Garfias Merlos concluyó oficialmente su servicio como arzobispo de Morelia, poniendo fin a una etapa marcada por cercanía pastoral y liderazgo religioso.
La ceremonia, a la que asistieron fieles, sacerdotes y autoridades eclesiásticas, incluyó un repaso por la trayectoria del prelado desde sus inicios en el ministerio episcopal, destacando los momentos más significativos de su paso por la arquidiócesis moreliana.
Durante su homilía, Garfias Merlos dirigió palabras de agradecimiento a la comunidad católica, haciendo memoria de su vocación y del acompañamiento recibido en su labor pastoral. “Gracias por caminar conmigo estos años de servicio”, expresó en un tono cálido y reflexivo.
Al término de la celebración, impartió su última bendición como arzobispo en la Catedral de Morelia, gesto simbólico con el que cerró formalmente su ciclo frente a la arquidiócesis.
El Papa Francisco nombró a monseñor José Armando Álvarez Cano como nuevo arzobispo de Morelia, en sucesión de Carlos Garfias Merlos. Originario de Jiquilpan, Michoacán, Álvarez Cano se desempeñaba como obispo de Tampico y ya había sido designado como arzobispo coadjutor en 2025, lo que le otorgaba derecho de sucesión automática
rmr