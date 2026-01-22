Carlos Garfias se despide como arzobispo de Morelia con emotiva misa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una Misa de Acción de Gracias celebrada en la Catedral, monseñor Carlos Garfias Merlos concluyó oficialmente su servicio como arzobispo de Morelia, poniendo fin a una etapa marcada por cercanía pastoral y liderazgo religioso.

La ceremonia, a la que asistieron fieles, sacerdotes y autoridades eclesiásticas, incluyó un repaso por la trayectoria del prelado desde sus inicios en el ministerio episcopal, destacando los momentos más significativos de su paso por la arquidiócesis moreliana.