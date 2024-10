Carecemos de información para hacer evaluaciones precisas del gasto público: regidora Edna Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La regidora del Ayuntamiento de Morelia, Edna Martínez Nambo, explicó que votó en contra del informe de la Cuenta Pública del tercer trimestre del Ejercicio Fiscal 2024 porque no contaba con la información precisa sobre contratos, gasto de viajes y avance de obras. Dijo que ha solicitado la información, pero hasta el momento no se la han entregado.

Detalló que las y los regidores requieren información precisa sobre algunos temas para conocer con certeza el destino del gasto público, entre los que destacó: el viaje a China, el avance del Parque Agrologístico y el contrato de arrendamiento de vehículos.

Al referirse al contrato para la renta de vehículos para uso del Ayuntamiento, la regidora priísta, integrante del Comité de Adquisiciones municipal, recordó que durante la pasada administración destinaron 13 millones de pesos al mes para el pago del arrendamiento de 256 unidades, pero para el actual periodo, renovaron el contrato para rentar 270 vehículos, algunos con blindaje y otros eléctricos, de lo cual no cuentan con información precisa.

Además, se cuestiona ¿por qué se solicitó un empréstito de 188 millones de pesos, solicitado el 8 de octubre, para el pago de proveedores y constructores, si se iba a lograr un ahorro de 415 millones de pesos como lo han anunciado?

“Si tuviéramos este saldo a favor de 416 millones no hubiera sido necesario el aprobar un empréstito a corto plazo y adicionalmente hay un tema que es la adquisición de arrendamiento financiero para vehículos me parece que es algo que se tiene que cuidar mucho […] no es sencillo cuando no tienes el listado del parque vehicular completo: cuáles son esas 256 unidades, en dónde están y cuál es la labor que tienen; yo te lo comparto porque eso no se ve ni en las sesiones de Cabildo", dijo.