Caravanas en Morelia no están permitidas sin solicitud previa: Yankel Benítez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría del Ayuntamiento de Morelia recibe en promedio 10 solicitudes al año para la realización de caravanas, mismas que deben pasar por un análisis de viabilidad antes de autorizarse, informó el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva.

Tras la cancelación de dos caravanas la semana pasada —una de motociclistas y otra de camionetas—, el funcionario explicó que este tipo de eventos, que consisten en la aglomeración de unidades que avanzan por ciertas calles de la ciudad, no están permitidos debido a las complicaciones viales que generan.

“Siempre que hay algún tipo de eventos de ese tipo la Secretaría del Ayuntamiento se coordina con Policía Municipal para saber si hay condiciones o no. En este caso no hubo solicitud y no hubo permiso y por eso tuvo que cancelarse (…)”, subrayó.

Benítez Silva precisó que, para poder realizar una caravana, los organizadores deben presentar una solicitud formal ante la Secretaría del Ayuntamiento, en la que se definan la organización, el responsable y los detalles del evento. Esto comentó que permite establecer la coordinación con la Policía Morelia, ya que los recorridos implican cortes parciales a la circulación y requieren medidas de control vial.

Enfatizó que la autoridad municipal no está obligada a otorgar los permisos y que cada solicitud se analiza individualmente antes de dar una respuesta a los organizadores.

Respecto al tipo de eventos autorizados, el secretario detalló que suelen ser rallys, exhibiciones o exposiciones de vehículos, y que no rebasan las 10 solicitudes al año. La mayoría se llevan a cabo en la zona Centro de Morelia y en un lote particular ubicado sobre la avenida Juan Pablo Segundo.

Finalmente, Benítez Silva reiteró que únicamente se aprueban los eventos programados y formales, con solicitud previa y bajo coordinación con la autoridad, mientras que las caravanas improvisadas por la ciudad no están permitidas por las complicaciones que generan en la movilidad.

