Cancelan la “Caravana del Terror” en Morelia; advierten arrestos y envío de autos al corralón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La “Mega Caravana del Terror” no cuenta con autorización para realizarse y, en caso de que se intente efectuar, será cancelada; además, quienes pretendan llevarla a cabo serán sancionados y las unidades serán remitidas al corralón, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia.
En entrevista para medios de comunicación, el comisionado indicó que los organizadores de esta caravana no se acercaron a las autoridades municipales para solicitar el permiso correspondiente. Además, otro aspecto que han identificado es que en esta actividad, algunas de las unidades que suelen sumarse son irregulares.
“En algunas de estas rodadas llegan a participar motocicletas irregulares que van consumiendo alcohol, que van haciendo acelerones y arrancones, y que cierran vialidades sin autorización”, señaló.
Alarcón Olmedo agregó que esta convocatoria fue detectada en redes sociales y la estaban anunciando para este viernes 31 de octubre, por lo que ya se ha informado a quienes pretendan participar que se trata de una actividad irregular, sin autorización por parte de ninguna instancia del Ayuntamiento, recalcó.
“Va a ser desactivada esta actividad masiva, y si están alterando el orden, haciendo acelerones, manejando sin casco y sin placas, la motocicleta será arrastrada al corralón y las personas a bordo serán detenidas (…)”, recalcó.
Aunado a esto, el comisionado señaló que esta problemática ya se ha presentado en años anteriores y, lejos de ser un “espectáculo”, recalcó que es una actividad que altera el orden y puede poner en riesgo tanto a los participantes como a la ciudadanía.
“Claro que causa afectaciones porque van consumiendo alcohol, van sin casco, sin placas, y van practicando acelerones y arrancones personas sin experiencia como pilotos para llevar a cabo una actividad controlada, y puede originar accidentes (…)”, puntualizó.
Para finalizar, el comisionado indicó que este tipo de actividades masivas y públicas requieren permiso del Ayuntamiento y el visto bueno por parte de la corporación de seguridad.
De hecho, añadió que actualmente existe otra solicitud para realizar una caravana de vehículos de una marca de automóviles, cuyo permiso todavía se encuentra en valoración.
RYE-