Caravana Coca-Cola y videomapping iluminan la Navidad en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 6 de diciembre, el Centro Histórico de Morelia se llenará de luz, color y espíritu festivo con dos eventos navideños que marcarán el arranque oficial de la temporada decembrina en la capital michoacana: el espectáculo “Luces de Catedral” y la proyección de videomapping temático en Plaza Valladolid.

La celebración iniciará a las 21:00 horas con el encendido especial de la Catedral de Morelia, como parte de la Caravana Navideña Coca-Cola 2025, que recorrerá puntos clave de la ciudad con unidades decoradas, música y un ambiente completamente navideño. Esta actividad busca reunir a familias, turistas y morelianos en torno a una experiencia luminosa inolvidable.