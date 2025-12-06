Caravana Coca-Cola y videomapping iluminan la Navidad en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 6 de diciembre, el Centro Histórico de Morelia se llenará de luz, color y espíritu festivo con dos eventos navideños que marcarán el arranque oficial de la temporada decembrina en la capital michoacana: el espectáculo “Luces de Catedral” y la proyección de videomapping temático en Plaza Valladolid.
La celebración iniciará a las 21:00 horas con el encendido especial de la Catedral de Morelia, como parte de la Caravana Navideña Coca-Cola 2025, que recorrerá puntos clave de la ciudad con unidades decoradas, música y un ambiente completamente navideño. Esta actividad busca reunir a familias, turistas y morelianos en torno a una experiencia luminosa inolvidable.
Posteriormente, a las 21:30 horas, la magia continuará con el videomapping navideño, proyectado sobre la fachada del templo de San Francisco, en Plaza Valladolid. La proyección combinará imágenes animadas, música y efectos visuales que resaltan los valores de unión, esperanza y alegría propios de estas fechas.
La ciudad espera una gran afluencia de personas, por lo que se recomienda llegar con anticipación y disfrutar del ambiente festivo en compañía de amigos o familia. Autoridades locales señalaron que habrá medidas especiales de organización y vigilancia.
Tanto visitantes como habitantes podrán disfrutar de este espectáculo gratuito que refuerza la belleza arquitectónica de Morelia y proyecta su riqueza cultural a través de expresiones tecnológicas y artísticas.
El Ayuntamiento invitó a la ciudadanía a vivir con alegría esta celebración y se alienta a los asistentes a apoyar el comercio local durante su visita al Centro Histórico.
