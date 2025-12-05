Morelia

Caravana Coca-Cola en Morelia hará 4 paradas; ¿en qué consisten y a qué hora?

ESPECIAL
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 6 de diciembre, la tradicional Caravana Navideña Coca-Cola recorrerá las principales avenidas de Morelia con su despliegue de luces, música y personajes navideños.

El desfile dará inicio en punto de las 19:00 horas, partiendo desde la 21ª Zona Militar sobre avenida Acueducto.

Durante su trayecto, la caravana tendrá cuatro paradas conocidas como “Stop & Go”, que permitirán al público disfrutar de cerca los carros alegóricos y presentaciones especiales. A continuación, los horarios aproximados de cada parada:

  • 19:30 hrs. – Plaza Jardín Morelos

  • 20:00 hrs. – Frente a Salinas y Rocha

  • 20:45 hrs. – Frente a la Catedral

  • 21:30 hrs. – Monumento a Lázaro Cárdenas (frente al Obelisco), punto final del recorrido

El recorrido abarcará las avenidas Acueducto y Madero Oriente, por lo que se recomienda tomar precauciones si planeas circular por la zona o acudir al evento.

