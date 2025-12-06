Caravana Coca-Cola en Morelia: estos son los cierres viales que habrá

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 6 de diciembre se realizará la esperada Caravana Navideña Coca-Cola 2025 en Morelia, un desfile que llenará de luces, música y ambiente festivo las principales avenidas de la capital michoacana.

De acuerdo con la Policía de Morelia, el recorrido iniciará a partir de las 17:00 horas, por lo que se implementarán cierres viales a lo largo de la Avenida Acueducto y Avenida Madero Oriente, desde la zona de Santa María hasta las inmediaciones del Obelisco.