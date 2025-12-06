Caravana Coca-Cola en Morelia: estos son los cierres viales que habrá

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 6 de diciembre se realizará la esperada Caravana Navideña Coca-Cola 2025 en Morelia, un desfile que llenará de luces, música y ambiente festivo las principales avenidas de la capital michoacana.
De acuerdo con la Policía de Morelia, el recorrido iniciará a partir de las 17:00 horas, por lo que se implementarán cierres viales a lo largo de la Avenida Acueducto y Avenida Madero Oriente, desde la zona de Santa María hasta las inmediaciones del Obelisco.
La Policía Municipal invitó a la ciudadanía a planificar con anticipación sus traslados, ya que el desfile impactará diversas colonias del centro y poniente de la ciudad. A continuación, algunas de las intersecciones que permanecerán cerradas:
Acueducto y Av. Estudiante
Acueducto y Músicos de Tirindaro
Acueducto y Obreros de Núrio
Acueducto y Cobreros de Santa Clara
(entre otros puntos)
Ventura Puente y Lic. Adolfo Cano
Isidro Huarte y Bartolomé de las Casas
Héroes de Nocupétaro y Av. Michoacán
Santiago Tapia y Nicolás de Régule
(consulta imagen oficial para lista completa)
Madero Poniente y Gardenia
La Huerta y Francisco J. Mújica
“Te invitamos a conocer con anticipación los cierres viales y planear tus traslados para disfrutar del evento sin contratiempos”, publicó la Policía de Morelia en sus redes sociales.
El Gobierno Municipal y la Policía exhortan a la población a acudir en familia, disfrutar del recorrido y respetar las indicaciones para hacer de este evento un momento seguro y tranquilo.
