Caravana Coca-Cola en Morelia: estos son los cierres viales que habrá

ESPECIAL
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 6 de diciembre se realizará la esperada Caravana Navideña Coca-Cola 2025 en Morelia, un desfile que llenará de luces, música y ambiente festivo las principales avenidas de la capital michoacana.

De acuerdo con la Policía de Morelia, el recorrido iniciará a partir de las 17:00 horas, por lo que se implementarán cierres viales a lo largo de la Avenida Acueducto y Avenida Madero Oriente, desde la zona de Santa María hasta las inmediaciones del Obelisco.

Zonas con cierres viales

La Policía Municipal invitó a la ciudadanía a planificar con anticipación sus traslados, ya que el desfile impactará diversas colonias del centro y poniente de la ciudad. A continuación, algunas de las intersecciones que permanecerán cerradas:

Zona Acueducto

  • Acueducto y Av. Estudiante

  • Acueducto y Músicos de Tirindaro

  • Acueducto y Obreros de Núrio

  • Acueducto y Cobreros de Santa Clara
    (entre otros puntos)

Zona Centro

  • Ventura Puente y Lic. Adolfo Cano

  • Isidro Huarte y Bartolomé de las Casas

  • Héroes de Nocupétaro y Av. Michoacán

  • Santiago Tapia y Nicolás de Régule
    (consulta imagen oficial para lista completa)

Zona La Huerta

  • Madero Poniente y Gardenia

  • La Huerta y Francisco J. Mújica

👮Recomendación oficial

Te invitamos a conocer con anticipación los cierres viales y planear tus traslados para disfrutar del evento sin contratiempos”, publicó la Policía de Morelia en sus redes sociales.

El Gobierno Municipal y la Policía exhortan a la población a acudir en familia, disfrutar del recorrido y respetar las indicaciones para hacer de este evento un momento seguro y tranquilo.

