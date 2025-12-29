Carambola nocturna en Morelia deja solo daños menores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un accidente de tránsito se registró sobre el Libramiento Oriente de la ciudad de Morelia, percance que únicamente dejó mínimos daños materiales, comentaron fuentes allegadas al tema.

El hecho ocurrió la noche de este lunes, cerca de la Central de Abastos, y fue reportado al número de emergencias 911. Al parecer, en el incidente estuvieron involucrados al menos tres vehículos y el impacto fue por alcance.

Los conductores dialogaron para solucionar la situación y, posteriormente, arribaron oficiales de vialidad, quienes se encargaron de realizar las acciones conducentes.

BCT