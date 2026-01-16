Sin suspender actividades, restauración del templo de Capuchinas concluirá este enero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque el perímetro del Sagrario Metropolitano (Templo de Capuchinas) permanece vallado por los trabajos de restauración en su fachada, el acceso al inmueble continúa habilitado y las actividades religiosas se desarrollan con normalidad, informaron responsables de la obra a la agencia ACG.

Lejos de significar un cierre o una pausa en la vida espiritual del recinto, las vallas cumplen una función preventiva: permitir que los trabajos avancen sin poner en riesgo a los feligreses ni interferir con la dinámica cotidiana del templo, uno de los espacios históricos y religiosos más emblemáticos del Centro de Morelia.