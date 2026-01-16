Sin suspender actividades, restauración del templo de Capuchinas concluirá este enero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque el perímetro del Sagrario Metropolitano (Templo de Capuchinas) permanece vallado por los trabajos de restauración en su fachada, el acceso al inmueble continúa habilitado y las actividades religiosas se desarrollan con normalidad, informaron responsables de la obra a la agencia ACG.
Lejos de significar un cierre o una pausa en la vida espiritual del recinto, las vallas cumplen una función preventiva: permitir que los trabajos avancen sin poner en riesgo a los feligreses ni interferir con la dinámica cotidiana del templo, uno de los espacios históricos y religiosos más emblemáticos del Centro de Morelia.
El arquitecto responsable del proyecto, Juan Pablo Toledo, explicó que la intervención exige precisión y respeto absoluto por la estructura original, razón por la cual las labores se realizan con sumo cuidado y, en algunos casos, con herramientas diseñadas especialmente para las particularidades del inmueble.
De acuerdo con el responsable de la obra, se prevé que los trabajos de restauración concluyan a finales de este mes de enero, devolviendo a la fachada su esplendor sin haber interrumpido, en ningún momento, la vida litúrgica del templo.
