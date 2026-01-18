Captan intento de agresión en Morelia; Policía detiene a hombre y activa protocolo de víctimas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre fue detenido en Morelia por su presunta responsabilidad en hechos de violencia contra una mujer, luego de que las cámaras del C5 Michoacán detectaran que intentaba subirla por la fuerza a un vehículo en la vía pública.
La situación fue captada en tiempo real por el sistema de videovigilancia estatal, lo que permitió a las autoridades municipales reaccionar de manera inmediata.
De acuerdo con la información oficial, el Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5) detectó, mediante sus cámaras de videovigilancia, a un sujeto forcejeando con una mujer en lo que aparentaba ser un intento de agresión directa.
Ante ello, se alertó de inmediato a los elementos de Policía Morelia, quienes acudieron al lugar para verificar la situación y brindar atención directa a la persona afectada.
Los oficiales procedieron a la detención del presunto agresor, quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes para que se realicen las investigaciones correspondientes.
Paralelamente, se activó el Protocolo de Atención a Víctimas, el cual contempla medidas de acompañamiento, resguardo y atención especializada para personas que hayan sido objeto de violencia o se encuentren en situación de riesgo.
La víctima fue trasladada a un lugar seguro, donde recibió atención por parte de personal capacitado.
BCT