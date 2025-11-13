Captan en video robo de motoneta en Morelia; piden ayuda para localizarla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una familia moreliana solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar una motoneta robada este jueves, alrededor de las 12:17 p.m., justo afuera del jardín de niños Antonio Talavera, ubicado en la colonia Vasco de Quiroga.

La motoneta pertenece a una joven madre soltera, quien depende del vehículo como herramienta de trabajo diario, por lo que su pérdida representa un fuerte golpe económico y personal.

El modelo robado es una Italika D125, color azul, año 2025, con placas L4E 18G. El hurto quedó registrado en video, donde se puede observar al presunto responsable llevándose la unidad.