Captan en video robo de motoneta en Morelia; piden ayuda para localizarla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una familia moreliana solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar una motoneta robada este jueves, alrededor de las 12:17 p.m., justo afuera del jardín de niños Antonio Talavera, ubicado en la colonia Vasco de Quiroga.
La motoneta pertenece a una joven madre soltera, quien depende del vehículo como herramienta de trabajo diario, por lo que su pérdida representa un fuerte golpe económico y personal.
El modelo robado es una Italika D125, color azul, año 2025, con placas L4E 18G. El hurto quedó registrado en video, donde se puede observar al presunto responsable llevándose la unidad.
En el video compartido por los afectados se muestra el momento en que un sujeto con gorra roja pasa caminando frente a la entrada del jardín de niños. Momentos después, se le observa regresar y llevarse la motoneta a plena luz del día.
mrh