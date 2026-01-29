Captan al de Google Maps en vuelta prohibida en Morelia; "por eso manda por donde no es"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una situación se viralizó en las redes sociales después de que un usuario de TikTok compartió un video en el que se observa a una camioneta de Google Maps realizando una vuelta prohibida en la avenida Madero, una de las arterias principales de Morelia.

El video, grabado el 24 de enero de 2026, rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los morelianos.

Los usuarios comenzaron a comentar y bromear sobre lo sucedido, y algunos incluso aseguraron que ahora entendían por qué Google Maps a veces "manda por donde no es".

Los comentarios en redes sociales no tardaron en llegar. Entre las reacciones, muchos usuarios de TikTok expresaron su sorpresa con bromas relacionadas con el funcionamiento de la famosa aplicación de navegación.

Un comentario destacó: "Ahora entiendo todo por esa razón me multan a cada rato", mientras que otro usuario expresó que finalmente comprendía "por qué a veces las calles parecen cerradas o con vueltas prohibidas".

Entre risas, los morelianos mostraron su preocupación y frustración por los errores que la aplicación podría generar, afectando incluso el tráfico local.