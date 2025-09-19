Captan a hombre quitando lona del concierto de Julión Álvarez en Morelia [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En redes sociales circulan videos y fotografías del presunto robo de una lona publicitaria del cantante Julión Álvarez, colocada en el puente del Periférico Paseo de la República, justo frente a la Central de Autobuses de Morelia (TAM).
De acuerdo con el reporte, la lona promocionaba el próximo concierto del 8 de octubre del intérprete de música regional mexicana en la capital michoacana.
En las imágenes se observa a un hombre retirando la manta, lo que generó especulación entre los usuarios sobre si se trató de un acto de vandalismo o de un retiro oficial de publicidad.
El evento de Julión Álvarez, programado para celebrarse en Morelia, ha despertado gran expectativa entre sus seguidores, por lo que el hecho no pasó desapercibido.
Hasta el momento, no se ha confirmado si hubo denuncia formal por el retiro de la lona ni si fue una acción autorizada.
SHA