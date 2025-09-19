Captan a hombre quitando lona del concierto de Julión Álvarez en Morelia [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En redes sociales circulan videos y fotografías del presunto robo de una lona publicitaria del cantante Julión Álvarez, colocada en el puente del Periférico Paseo de la República, justo frente a la Central de Autobuses de Morelia (TAM).

De acuerdo con el reporte, la lona promocionaba el próximo concierto del 8 de octubre del intérprete de música regional mexicana en la capital michoacana.

En las imágenes se observa a un hombre retirando la manta, lo que generó especulación entre los usuarios sobre si se trató de un acto de vandalismo o de un retiro oficial de publicidad.

El evento de Julión Álvarez, programado para celebrarse en Morelia, ha despertado gran expectativa entre sus seguidores, por lo que el hecho no pasó desapercibido.