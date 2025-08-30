Captan a hombre llevándose planta de barbería en Morelia; dueño pide que la devuelvan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una cámara de videovigilancia captó el momento en que un hombre se llevó una planta ornamental colocada en la entrada de una barbería, ubicada en Morelia. El video fue difundido en redes sociales por el perfil Revolución Social, donde rápidamente se volvió viral.

El hecho ocurrió la noche del 21 de agosto, alrededor de las 23:52 horas, según el reloj de la cámara de seguridad. En el video se observa a un hombre caminando por la banqueta, detenerse frente al local, tomar la planta y retirarse, aparentemente sacándola de la maceta.

También en la descripción del video se puede leer un mensaje del dueño de la barbería, quien señala en forma de sátira que la persona “muy probablemente se equivocó” y por ello se llevó la planta.