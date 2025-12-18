Capibaras del Zoo de Morelia tendrán convivencias "navideñas"; estos son los horarios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Zoológico de Morelia ofrecerá esta temporada navideña una oportunidad única para disfrutar de una experiencia educativa y divertida con los capibaras.

Si siempre has querido convivir con estos animales tan especiales, ¡ahora es tu oportunidad!

La actividad de convivencia con los capibaras se llevará a cabo los viernes, sábados y domingos, con dos horarios disponibles: 12:00 horas y 14:30 horas, a decir de sus redes sociales.

Los visitantes podrán interactuar muy de cerca con los capibaras, alimentándolos y aprendiendo más sobre ellos.

Es importante destacar que el cupo es limitado, por lo que es necesario que adquieras tus boletos a partir de las 10:30 horas en la taquilla ubicada cerca de la zona de las jirafas. El costo es de $100 por persona.

No dejes pasar esta oportunidad para disfrutar de una experiencia diferente y educativa en el zoológico, ¡te esperamos para que vivas un día inolvidable junto a los capibaras!

Recuerda antes preguntar por los horarios, ya que por la temporada pudieran suspenderse las actividades de última hora.