Capacita IMSS Michoacán sobre radiología e imagen a personal técnico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de once profesionales de diversos hospitales y unidades médicas familiares del país, se capacitarán en el Hospital General Regional No. 1 (HGR) No. 1 Morelia Charo, del IMSS Michoacán en materia de radiología e imagen, dentro del “Curso Profesional Técnico Bachiller de Radiología”.

Dicho curso cuenta con el aval del CONALEP, es de tipo presencial, diario e impartido por un periodo de tres años.

La titular del IMSS en Michoacán, Ma. Luisa Rodea Pimentel, puso en marcha dicho curso e indicó que el IMSS también funge como campo escuela, donde sus trabajadores abrevan conocimientos en diversas materias, técnicas y especialidades médicas, que les permite de manera posterior el acceder a mejores niveles de profesionalización en beneficio de la derechohabiencia.