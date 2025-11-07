Cancha de voleibol de playa y pádel, contempladas en la UMSNH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) tiene contemplados los proyectos para construir una cancha de voleibol de playa y pádel, afirmó el jefe del Departamento Deportivo I, Gustavo Farías Echenique, quien acotó que estarían listos antes de que la rectora Yarabí Ávila concluya su período al frente de la institución.

En entrevista con MIMORELIA.COM, el también director técnico de Atlético Morelia UMSNH indicó que, asimismo, se tiene contemplada una cancha multiusos para deportes en exterior y en conjunto; todo lo anterior quedaría en el proceso de más de un año, que es lo que todavía le queda a la rectora.

"El proyecto del área deportiva es muy ambicioso, el año que entra va a quedar completamente diferente a lo que está. Van a reacomodar todo el mapa deportivo. La unidad deportiva, sin duda, va a ser una de las mejores en todo el país", mencionó el director.

Se está trabajando en los vestidores, los baños y la adecuación en el área de transmisiones, para que cualquier evento se pueda llevar a cabo en el Estadio Universitario, aunque para diciembre se prevé el mantenimiento del campo.

Hace apenas unos días, la universidad terminó de colocar las butacas en las gradas del estadio, donde se disputan los partidos de los equipos de fútbol de la Tercera División Profesional, tanto femenil como varonil, y que hace apenas un año comenzó su incursión por parte de los hombres tras un convenio con el Atlético Morelia.

"Se está trabajando a marchas forzadas para poder cumplir. Hay cosas que quedan antes y otras después, pero se está trabajando para que queden al 100 por ciento antes de que la rectora concluya su camino", finalizó.

