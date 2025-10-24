Cancelarán eventos que incumplan normas durante Halloween y Día de Muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, informó que se han recibido 10 solicitudes para la realización de fiestas en salones privados y antros con motivo de la temporada de Halloween y Día de Muertos.

En entrevista para medios de comunicación, señaló que dichas solicitudes serán atendidas; sin embargo, precisó que los eventos deberán apegarse estrictamente a la normativa que prohíbe la venta y el consumo de alcohol a menores de edad.