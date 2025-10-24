Cancelarán eventos que incumplan normas durante Halloween y Día de Muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, informó que se han recibido 10 solicitudes para la realización de fiestas en salones privados y antros con motivo de la temporada de Halloween y Día de Muertos.
En entrevista para medios de comunicación, señaló que dichas solicitudes serán atendidas; sin embargo, precisó que los eventos deberán apegarse estrictamente a la normativa que prohíbe la venta y el consumo de alcohol a menores de edad.
“Tendremos que monitorear y supervisar, darles un permiso no implica que tengan la posibilidad de violar la ley (…)”, subrayó.
Esto lo comentó ya que se cuenta con el registro de que en 2024 se cancelaron algunos eventos similares debido a reportes por venta de alcohol a menores.
“Se estaría clausurando cualquier evento en el que se detecte este aspecto. Aun cuando se esté desarrollando. Ya lo hicimos el año pasado (…)”, añadió.
Finalmente, Benítez Silva puntualizó que los eventos deberán realizarse dentro del horario establecido en las licencias: hasta las 2:00 am para salones y hasta las 3:00 am para los antros, ya que no se otorgarán ampliaciones para extender el horario.
