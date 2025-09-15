Cancelan festejos patrios en Atapaneo por motivos de seguridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tenencia de Atapaneo, ubicada en el municipio de Morelia, anunció la cancelación del evento programado para este 15 de septiembre, en el marco de los festejos patrios, debido a motivos de seguridad que priorizan el bienestar de la comunidad.

A través de un comunicado oficial, se informó que la decisión fue tomada con sentido de responsabilidad hacia la población, y en solidaridad con el luto nacional que vive el país tras los hechos ocurridos recientemente en el Estado de México, particularmente en la alcaldía Iztapalapa, donde se registraron eventos violentos durante celebraciones previas.

“El evento programado para este 15 de septiembre queda suspendido, debido a motivos de seguridad que priorizan el bienestar de todos y todas”, señala el comunicado firmado por la Jefatura de Tenencia de Atapaneo.

Además, se agradece a la ciudadanía su comprensión y se reafirma el compromiso de las autoridades locales por salvaguardar la integridad de la comunidad.