Cancelan concierto del violinista Ara Malikian en Morelia; así puedes pedir reembolso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El concierto del violinista Ara Malikian, programado como parte de su gira "Intruso" World Tour 2026 en la ciudad de Morelia, ha sido cancelado. La presentación estaba prevista en el Teatro Morelos, pero, según los organizadores, fue suspendida por causas de fuerza mayor ajenas tanto a la producción como al recinto.
De acuerdo con un comunicado difundido recientemente, el artista y su equipo lamentaron profundamente la situación y ofrecieron disculpas a los fans que esperaban con entusiasmo su espectáculo.
"Les expresamos nuestra más sincera gratitud por su comprensión y apoyo durante estos momentos”, se lee en el documento oficial.
El proceso de devolución de boletos inició desde el 23 de enero a las 09:00 horas y concluirá el 30 de enero a las 23:59 horas. Los reembolsos se realizarán automáticamente al medio de pago utilizado en la compra, ya sea tarjeta bancaria o cuenta PayPal. Quienes hayan cambiado de cuenta o requieran actualizar datos deberán ingresar al portal mytickets.notikumi.com antes del inicio del proceso.
rmr