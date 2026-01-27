Cancelan concierto del violinista Ara Malikian en Morelia; así puedes pedir reembolso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El concierto del violinista Ara Malikian, programado como parte de su gira "Intruso" World Tour 2026 en la ciudad de Morelia, ha sido cancelado. La presentación estaba prevista en el Teatro Morelos, pero, según los organizadores, fue suspendida por causas de fuerza mayor ajenas tanto a la producción como al recinto.

De acuerdo con un comunicado difundido recientemente, el artista y su equipo lamentaron profundamente la situación y ofrecieron disculpas a los fans que esperaban con entusiasmo su espectáculo.