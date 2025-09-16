Cancelación del Grito en Atapaneo no estuvo relacionada con la seguridad: comisario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cancelación del Grito de Independencia en la tenencia de Atapaneo no estuvo relacionada con un tema de seguridad en la zona, informó Pablo Alarcón Olmedo, encargado de despacho de la Comisión Municipal de Seguridad.

En entrevista, el comisario explicó que, aunque no se realizó la tradicional ceremonia del Grito, sí se llevó a cabo la verbena popular, en la que se registró saldo blanco.

Agregó que la población salió a festejar, se instalaron puestos de comida y la Policía Morelia estuvo presente en la tenencia.

Detalló que incluso se dialogó con la jefa de tenencia para convencerla de realizar la ceremonia del Grito; sin embargo, ella argumentó que tenía otro compromiso en su agenda.

“Nos dijo que más que nada a esto se debía la cancelación, y a la solidaridad con el acontecimiento en Iztapalapa de la semana pasada, eso manifestó ella (…)”, precisó el comisario.

Aunado a lo anterior, recalcó que la Policía Morelia estuvo presente durante la verbena popular y que, además, se efectuó el diagnóstico correspondiente para descartar cualquier riesgo en la zona.

“Realmente hicimos un diagnóstico y no observamos que hubiera alguna situación de seguridad que estuviera relacionada con la cancelación de este evento”, puntualizó.

SHA