Campesinos marcharán en Morelia este martes por precios justos

De acuerdo con convocatorias difundidas en redes sociales, la marcha iniciará a las 9:00 de la mañana en el Monumento a Lázaro Cárdenas, desde donde avanzarán por la avenida Madero hasta llegar al Palacio de Gobierno, en el centro histórico de la capital michoacana.

Los manifestantes demandan:

Establecer precios de garantía rentables para granos básicos como el maíz.

Seguridad en zonas de cultivo y traslado de mercancías.

Reactivación de apoyos directos y créditos accesibles para el campo michoacano.

Esta acción en la capital forma parte del Paro Nacional Agropecuario, convocado por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), al que se han sumado productores de al menos 20 estados.

En otras entidades, como Sinaloa, Guanajuato y Jalisco, se tienen previstas manifestaciones simultáneas con tomas de casetas, bloqueos carreteros y suspensión de actividades agrícolas.

En Michoacán, colectivos agrícolas han solicitado que la marcha en Morelia se mantenga en tono pacífico y representativo, invitando a los asistentes a portar pancartas, sombreros campesinos y banderas del campo.

