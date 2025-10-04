Camioneta vuelca frente a la Plaza de Toros El Relicario; se registra tráfico intenso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una camioneta volcó esta tarde sobre la avenida Francisco I. Madero Poniente, a la altura de la Plaza de Toros El Relicario, lo que ha provocado tráfico pesado en dirección de Villas del Pedregal hacia el Centro Histórico de la capital michoacana.

De acuerdo con el reporte del C5 Michoacán, el incidente ocurrió poco después de las 17:50 horas y movilizó a elementos de la Policía Municipal y de Tránsito, quienes permanecen en la zona para brindar apoyo y realizar las labores correspondientes.

En redes sociales, el C5 Michoacán emitió una alerta vial para advertir a los automovilistas sobre el accidente y recomendar reducir la velocidad.

“Extreme precauciones y reduzca la velocidad en la zona”, señaló el organismo, destacando que la volcadura mantiene una carga vehicular considerable en ambos sentidos de la avenida.