Camioneta se sube a camellón para evadir bloqueo en Avenida Acueducto [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un conductor se subió al camellón central de la Avenida Acueducto para evadir una manifestación de trabajadores del Sector Salud, lo que generó comentarios en redes sociales y evidenció el creciente hartazgo ciudadano ante los bloqueos viales.
La manifestación ocasionó un cierre total de la circulación en la vialidad, a la altura del cruce con la Calzada Ventura Puente y en medio del caos vial, una camioneta gris fue captada subiéndose al camellón para cruzar al sentido contrario y continuar su trayecto.
La acción fue registrada en video por personas presentes y posteriormente difundida en redes, generando opiniones divididas entre quienes criticaron la imprudencia del conductor y quienes justificaron su actuar ante la falta de alternativas viales.
Este tipo de bloqueos, comunes en Morelia durante protestas sindicales o laborales, generan afectaciones cotidianas en el flujo vehicular y provocan reacciones de molestia entre automovilistas, peatones y usuarios del transporte público.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido postura sobre el incidente de la camioneta ni sobre la situación laboral de los manifestantes. Se espera que en las próximas horas haya diálogo entre las partes.
SHA