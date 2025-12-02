Camioneta se sube a camellón para evadir bloqueo en Avenida Acueducto [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un conductor se subió al camellón central de la Avenida Acueducto para evadir una manifestación de trabajadores del Sector Salud, lo que generó comentarios en redes sociales y evidenció el creciente hartazgo ciudadano ante los bloqueos viales.

La manifestación ocasionó un cierre total de la circulación en la vialidad, a la altura del cruce con la Calzada Ventura Puente y en medio del caos vial, una camioneta gris fue captada subiéndose al camellón para cruzar al sentido contrario y continuar su trayecto.

La acción fue registrada en video por personas presentes y posteriormente difundida en redes, generando opiniones divididas entre quienes criticaron la imprudencia del conductor y quienes justificaron su actuar ante la falta de alternativas viales.