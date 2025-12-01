Camioneta robada fue encontrada desvalijada entre brecha de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Policía de Morelia localizaron una camioneta con reporte de robo durante un patrullaje en las brechas de la colonia Los Ángeles.

El vehículo, que presentaba el cofre abierto, puertas sin seguro y varias piezas faltantes en el interior, fue inspeccionado por los agentes municipales, quienes verificaron sus datos con el Centro de Seguridad, C5i. La plataforma confirmó que se trataba de una unidad reportada como robada durante la madrugada.