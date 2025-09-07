Camioneta choca contra árbol en el periférico de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una camioneta se estrelló contra un árbol ubicado en el camellón central del Periférico Paseo de la República, Sector Independencia, en la ciudad de Morelia, indicaron autoridades policiales.

El aparatoso percance se registró la mañana de este domingo a la altura de las colonias Constituyentes de Apatzingán y Mariano Michelena, frente a las instalaciones de la empresa refresquera Pepsi.