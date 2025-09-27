Morelia

Caminata con Rebozo llenará de colores la Calzada de Morelia este domingo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo 28 de septiembre se llevará a cabo en la capital michoacana la “Caminata con Rebozo”, una actividad cultural que busca enaltecer esta prenda emblemática de México y reafirmar el orgullo de portar nuestras raíces.

La cita es a las 10:00 de la mañana, frente a la Fuente de Las Tarascas, desde donde los participantes recorrerán la Calzada luciendo rebozos de distintos colores y estilos, en una muestra de identidad y tradición.

El evento, organizado por Turismo Morelia, Bicivilízate Michoacán A.C. y el programa Ciclovía Recreativa Dominical, invita a todas las familias a unirse y celebrar la diversidad cultural a través del rebozo, prenda que representa historia, arte y creatividad de las comunidades mexicanas.

Con esta caminata, se busca fortalecer el sentido de pertenencia y difundir la riqueza textil del estado, además de promover actividades de convivencia en espacios públicos icónicos de la ciudad.

