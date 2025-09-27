Caminata con Rebozo llenará de colores la Calzada de Morelia este domingo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo 28 de septiembre se llevará a cabo en la capital michoacana la “Caminata con Rebozo”, una actividad cultural que busca enaltecer esta prenda emblemática de México y reafirmar el orgullo de portar nuestras raíces.

La cita es a las 10:00 de la mañana, frente a la Fuente de Las Tarascas, desde donde los participantes recorrerán la Calzada luciendo rebozos de distintos colores y estilos, en una muestra de identidad y tradición.