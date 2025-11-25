Camión queda atorado en el Acueducto de Morelia; reportan daños en un arco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un camión de carga quedó atorado esta mañana en un arco del acueducto, a la altura de la esquina con Carpinteros de Paracho, provocando daños visibles en la estructura del monumento histórico de Morelia.
La información fue difundida a través de redes sociales por la página "Revolución Social", donde se reportó:
“Buen día, René. Este camión quedó atorado en Los Arcos de Av. Acueducto, en la esquina con Carpinteros de Paracho, provocando daños visibles en la estructura de los Arcos (sic)"
Hasta el momento no se ha informado si el conductor fue detenido o si alguna autoridad ha intervenido, sin embargo, este tipo de incidentes se ha repetido en diversas ocasiones en los últimos años, causando preocupación entre vecinos, autoridades y sectores dedicados a la conservación del patrimonio.
rmr