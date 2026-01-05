Camión escolar arrolla a abuelito en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un adulto mayor quedó herido tras ser atropellado por un camión escolar de la Universidad Montrer, percance registrado en la Tenencia de Jesús del Monte, municipio de Morelia, indicaron autoridades policiales.

El hecho ocurrió durante la tarde de este lunes sobre la avenida José María Morelos esquina con Primera Privada José María Morelos, en la desviación hacia la Universidad Montrer y al fraccionamiento Monte Bello, a la altura de la colonia La Capilla.

La situación fue reportada al número de emergencias, después acudieron unos paramédicos, quienes otorgaron los primeros auxilios al afectado, persona de aproximadamente 80 años de edad.

De igual manera arribaron unos oficiales, mismos que se encargaron de las acciones conducentes para deslindar responsabilidades.

BCT