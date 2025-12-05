Camión embiste restos de puente peatonal en la salida a Quiroga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un camión tipo volteo, el cual transportaba varilla, se estrelló contra la inservible estructura de un puente peatonal ubicada a la orilla de la avenida Francisco I. Madero Poniente de Morelia, en la salida a Quiroga.

Fuentes policiales informaron que el accidente ocurrió durante la mañana de este viernes, a la altura del fraccionamiento Lomas de la Maestranza, y por fortuna no hubo personas lesionadas.