Camión embiste restos de puente peatonal en la salida a Quiroga

Sucedió a la altura de Lomas de la Maestranza, en la salida a Quiroga
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un camión tipo volteo, el cual transportaba varilla, se estrelló contra la inservible estructura de un puente peatonal ubicada a la orilla de la avenida Francisco I. Madero Poniente de Morelia, en la salida a Quiroga.

Fuentes policiales informaron que el accidente ocurrió durante la mañana de este viernes, a la altura del fraccionamiento Lomas de la Maestranza, y por fortuna no hubo personas lesionadas.

Algunos lugareños reportaron el percance al número de emergencias 911. Posteriormente, acudieron patrulleros de la Guardia Civil, quienes se encargaron del peritaje correspondiente y de las acciones conducentes.

BCT

