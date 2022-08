Cambiarían proyecto de acceso a Villas del Pedregal, lo construido estaría mal proyectado: SCOP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), José Zavala Nolasco informó que se encuentran definiendo un posible cambio de proyecto para la construcción del acceso seguro al fraccionamiento Villas del Pedregal en Morelia.

En entrevista, el funcionario estatal explicó que lo que se construyó en la zona aparentemente no será de utilidad, ya que no se habría proyectado de manera correcta, por lo que buscan ya no invertir más en el proyecto.

Agregó que el contrato fue por un monto estimado en los 30 millones de pesos, por lo que la edificación se encuentra detenida en tanto se defina cuál será la ruta que se seguirá.

Recordó que es un proyecto municipal, ejecutado por el estado en una vía federal por lo que las normativas no se han podido empatar para que el acceso pudiera ser compatible entre los procedimientos.

