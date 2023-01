Cambian canción de encendido de Catedral, será mezcla de "Volver al Futuro"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que autoridades al interior de la Secretaría de Turismo municipal compartieron a MiMorelia.com que el encendido de la Catedral de este 14 de enero sería con la canción "Confident" de la artista y actriz estadounidense Demi Lovato, se dio a conocer que cambiaron el tema debido a cuestiones técnicas de la propia producción música-pirotecnia.

Será una mezcla de los soundtracks de la saga de películas que inició en 1985: "Volver al futuro", según comentaron autoridades de turismo municipal.

"Hasta ahorita se tiene pensado un soundtrack de volver al futuro. Están aún afinando detalles de edición para ver si se realiza una mezcla".

Es de mencionar que la musicalización que utilizó la película de ciencia ficción fue bastante variada, entre los temas más reconocidos están:

- Back To Future (tema central de la saga)

- Power Of Love

- Heaven Is a One Step Away

- Earth Angel (Will You Be Mine)

- Jhonny B. Goode

La cita será sobre la avenida Madero en punto de las 21:00 horas; los temas de los siguientes sábados para el encendido de la catedral se darán a conocer en próximas fechas.

EA