Calzada San Diego, Villalongín y plaza Jardín Morelos, deslumbran con altares y tapetes del Día de Muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El corazón de Morelia se encuentra cubierto de color, aroma a cempasúchil y espíritu festivo. Este día se instalaron los tradicionales altares y tapetes florales que el Gobierno de Morelia impulsa, como parte de las celebraciones del Día de Muertos, invitando a las familias y visitantes a recorrer y disfrutar desde hoy estos espacios llenos de arte, cultura y tradición.

El Jardín Villalongín, la Plaza Jardín Morelos y la Calzada de Fray Antonio de San Miguel, se transformaron en un espectáculo visual, donde miles de pétalos, veladoras, papel picado y calaveritas de azúcar conforman un homenaje a la vida y a la memoria. Los visitantes ya pueden caminar entre los tapetes y altares, admirar su colorido y sentir el ambiente de fiesta que envuelve a la ciudad.