¡Callejoneada en Morelia! Así celebrará la Estudiantina de la Técnica 65

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Estudiantina de la Escuela Secundaria Técnica No. 65 de Morelia celebrará su 35° aniversario con una tradicional callejoneada el próximo viernes 28 de noviembre de 2025, en punto de las 7:30 de la noche, en el emblemático Callejón del Romance de la capital michoacana.

Desde su fundación en noviembre de 1990 por el entonces profesor de Artes de la institución, la Estudiantina ha compartido con la sociedad moreliana su música, alegría y valores culturales, convirtiéndose en una agrupación representativa del espíritu juvenil y artístico de la ciudad.

“XXXV años de historia... con alegría y bella música”, es el lema que acompaña la celebración, la cual busca reunir a generaciones de exalumnos y público en general en una noche de música en vivo, canto y tradición.