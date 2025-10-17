Calaveritas de azúcar, tradición que resiste la competencia de productos chinos

Mira, por los precios que te ofrecen los productos chinos; simple y sencillamente podemos poner en duda que pueda ser azúcar. Y al final, para el alfeñique que realizan los artesanos sí representa una competencia desleal (...), subrayó.

Domínguez resaltó que, al adquirir calaveritas directamente con los artesanos, se reactiva la economía local y, sobre todo, se preserva una tradición que, en la familia de su esposa, tiene alrededor de 120 años.

Las calaveritas, que son el tradicional alfeñique de Michoacán, se hacen en un cazo de cobre a más de 1,500 grados. Se basan en un molde de barro para generar el contorno y luego se decoran una a una con betún natural. La verdad, sí implica varias horas de trabajo (...), destacó.

Asimismo, señaló que otra forma de preservar esta tradición en Morelia es a través del Festival de la Calaverita de Azúcar, que se realizará del 24 al 26 de octubre en la Plaza Valladolid, de 9:00 a 21:00 horas.

En el evento, compartió que los asistentes podrán encontrar cerca de 20 stands que ofrecerán calaveritas de distintos tamaños, con precios que van de los 15 a los 130 pesos, siendo las más grandes un poco más costosas, las cuales, indicó, contarán con la opción de personalizarlas con algún nombre.