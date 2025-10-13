Caen 3 presuntos responsables de hechos violentos en Morelia: así fue el operativo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un operativo conjunto entre la Policía de Morelia y la Fiscalía General del Estado, fueron detenidas tres personas señaladas por su presunta participación en hechos violentos ocurridos en la zona poniente de la capital michoacana.

La información fue dada a conocer a través de las redes sociales oficiales de la Policía de Morelia, donde se informó que a los detenidos se les cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de homicidio.

En la imagen difundida, se observa a los tres presuntos implicados escoltados por elementos de la Fiscalía y de la Policía municipal.