Cae Yhonatan "N", presunto responsable del ataque que dejó 5 muertos en la Leandro Valle de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada de Feminicidio, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Yhonatan “N”, por su presunta participación en el multihomicidio de cinco personas, cuatro hombres y una mujer, cometido en la colonia Ampliación Leandro Valle de esta capital.

Las investigaciones establecen que el pasado 10 de octubre, en un domicilio ubicado en la Calle Cataleya, las víctimas, Julio D., Marlene Monserrat C., José Eduardo M., Ángel Trinidad G., y Julio César F., se encontraban reunidas cuando ingresaron dos hombres y comenzaron a agredirlos para posteriormente disparar en repetidas ocasiones. En el sitio fallecieron tres personas.